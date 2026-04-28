Жителей и гостей Подольска приглашают на концерт классической музыки 1 мая

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» состоится концерт «Серафим — Небесная симфония». Событие объединяет Светлое Христово Воскресение и День Победы — это торжество жизни, памяти и духовного возрождения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В программе концерта — классические музыкальные произведения, включающие пасхальные песнопения и произведения ко Дню Победы.

Симфонический концертный оркестр «Серафим».Дирижер — Трофим БурковСолисты: Людмила Выговская, Марк Бородин, Илья Мажукин. Хор «Радость моя» Александринской православной школы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, руководитель Инокиня Палладия (Болдина).

Музыка станет мостом между прошлым и настоящим, земным и небесным, памятью о подвиге и радостью воскресения.

Мероприятие пройдет 1 мая в 16:00 по адресу: пос. Дубровицы, 65А. Вход свободный. 6+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.