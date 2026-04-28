сегодня в 19:19

Автомобиль внезапно вспыхнул на парковке в Москве

Огонь охватил автомобиль на парковке на Балаклавском проспекте в Москве. Очевидцы публикуют кадры ЧП, сообщает «МК: срочные новости» .

Один из местных жителей запечатлел горящий автомобиль из окна своей квартиры. Судя по всему, сильное пламя охватило почти весь корпус авто.

Вверх от машины тянется серый дым. Пламя не гаснет, несмотря на снег.

Причины происшествия на данный момент неизвестны. Информация о наличии пострадавших уточняется.

