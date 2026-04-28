За 5 лет в Подмосковье создано свыше 400 тысяч новых рабочих мест

Благодаря почти двукратному росту инвестиций в подмосковную экономику за 5 лет создано свыше 400 рабочих мест. В этом году появится еще около 85 тысяч новых. По словам замминистра промышленности, координатора партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилла Жигарева, рост обеспечили развитие инфраструктуры и системная поддержка предприятий по народной программе партии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В регионе действует шесть особых экономических зон, около 100 индустриальных и технопарков, где уже создано свыше 90 тысяч рабочих мест. Кроме того, в разной степени готовности находятся 8 государственных индустриальных парков, которые дадут еще 46 тысяч новых рабочих мест», — рассказал Кирилл Жигарев.

По его данным, только по программе импортозамещения за последние три года реализовано более 230 проектов с общим объемом инвестиций свыше 172 млрд рублей — это обеспечило свыше 18 тысяч новых рабочих мест.

«В этом году планируется реализовать еще 90 проектов, что даст порядка 6 тысяч новых рабочих мест», — добавил заместитель министра, подчеркнув, что почти четверть валового регионального продукта и значительное число рабочих мест создает промышленность.

В числе получателей господдержки по народной программе — предприятие «Тепофол» в Кашире. Здесь производят современные теплоизоляционные материалы, а также антидроновые одеяла. На предприятии работает более 200 сотрудников. И штат ежегодно увеличивается на 15–20 человек. Бренд-менеджер компании Армен Тер-Закарян отметил значимость господдержки.

«В этом году мы получили субсидии на покупку оборудования, использовали льготное кредитование. Для производства это действительно важный инструмент. Это помогает быстрее модернизировать мощности, повышать производительность и выпускать больше качественной продукции. Для нас это реальная возможность развивать предприятие и двигаться дальше», — сказал он.

За последнее время на «Тепофоле» по программе импортозамещения построили два новых цеха, закупили оборудование: экструдер, печи, станки для производства ложементов.

Рост инвестиций в экономику отмечают и в Лобне — в прошлому году объем вложений в производство достиг около 7 миллиардов рублей, это дало более 2000 новых рабочих мест. Особое внимание — инновационным производствам. В 2025 году в городе открыли современную лабораторию метагеномного анализа кормов и кормовых культур. Все — на базе научного центра кормопроизводства и агроэкологии. Здесь ученые изучают влияние микроорганизмов, чтобы исключить попадание вредных бактерий в продукцию животноводства. Все это нужно, чтобы корма были качественными. А следовательно — мясо и молоко.

«В том числе при поддержки по народной программе мы создаем современные отечественные решения в сфере кормопроизводства, которые не уступают зарубежным аналогам. Модернизируется научная база, внедряются современные технологии, создаются условия для развития отечественной агронауки и новые рабочие места», — отметил директор центра Олег Разин.

Лаборатория центра стала точкой притяжения для кадров. Сегодня около 80% штата — молодые ученые, аспиранты и студенты. Центр задает направление работы для десятков научно-исследовательских институтов страны. Здесь создаются «паспорта растений», которые становятся ориентиром для аграриев, ведется селекция новых культур, разрабатываются современные технологии заготовки и хранения кормов.

На прошедшем недавно круглом столе, где были представлены итоги выполнения народной программы в Подмосковье в сфере промышленности, секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что по объему экономики и промышленному производству регион входит в тройку лидеров — наряду с Москвой и Санкт-Петербургом: за пять лет объем инвестиций вырос почти в 2 раза, объем промышленного производства — в 1,7 раза.

