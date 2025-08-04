Сервисы доставки еды в России отнимают клиентов у ресторанов

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что в нынешнее время сервисы доставки еды отнимают у ресторанов гостей. В связи с этим сети ресторанов теряют клиентов, а предпринимателям становится тяжелее поддерживать работоспособность своих заведений.

Как отметил эксперт, в Москве пока не фиксируется экстремально высокий процент закрытий ресторанов. Тем не менее сфера ощутимо переживает экономический кризис. Часто заведения закрываются из-за неправильно подобранной концепции, проблем с персоналом, повышения коммунальных услуг и роста цен на продукты. Основной причиной ухода ресторанов с рынка в течение года работы считается дорогая аренда.

Более того, специалист указал на высокую конкуренцию в ресторанном бизнесе в столице. По мнению Бухарова, она приводит к тому, что прорывов в концепциях заведений не наблюдается практически нигде. Рестораны становятся одинаковыми.

«Куда вы ни придете, везде салаты „Греческий“ и „Цезарь“ — то, что востребовано, в этом случае рестораны отличаются только тем, что у кого-то вкуснее, а у кого-то дешевле», — добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

Также Бухаров заявил, что рестораны часто пытаются отличиться и привлечь больше клиентов с помощью мероприятий, гастрономических ужинов, дегустаций и концертных программ. Однако негативно на ситуацию влияют и доставки. С приходом ритейла на рынок заведения потеряли значительную часть клиентов, которые предпочитают употреблять пищу дома.