Подольская молодежь раздала прохожим георгиевские ленты

27 апреля в Подольске стартовала ежегодная акция, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одними из первых к традиции присоединились активисты Совета молодежи филиала ПАО «Россети — Московский регион» — Южные электрические сети. Молодые люди вышли на бульвар Юности, чтобы каждый прохожий мог получить георгиевскую ленту и приколоть ее на одежду. Для них эта акция стала дебютной, но, судя по настрою, далеко не последней, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Мы впервые присоединяемся к акции, но всем сердцем чувствуем, что это станет нашей доброй традицией. Георгиевская ленточка — это не просто знак, а нить, которая связывает поколения. Нам, молодежи, очень важно передать ее дальше, чтобы жила память о тех, кто подарил нам мир», — поделилась заместитель председателя Совета молодежи, главный специалист отдела управления собственностью ПАО «Россети — Московский регион» Ольга Горохова.

Георгиевская лента — один из главных символов доблести и славы. Прикрепляя ленту к одежде или автомобилю, люди демонстрируют, что подвиг героев Великой Отечественной войны для них часть личной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.