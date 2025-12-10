Биткоин в 2026 году: большие надежды или криптозима

Всего за два часа 9 декабря биткоин вырос с отметки 9 тысяч долларов до 94 тысяч долларов. До этого наблюдалось резкое падение первой криптовалюты: после достижения исторического максимума в октябре (126,2 тыс. долларов) криптовалюта теряла в стоимости. В конце ноября – начале декабря биткоин в основном распродавался, а трейдеры сокращали позиции.

Биткоин ждет смягчения ДКП мировых Центробанков

Фото - © Anna Leeva / Фотобанк Лори

На 2026 год у криптоинвесторов большие надежды, говорит CEO TEHNOBIT Александр Пересичан. Все ждут усиления притоков капитала на крипторынок, которое будет возможно, если мировые Центробанки дадут четкий сигнал о смягчении денежно-кредитной политики и встанут на путь снижения ключевых ставок. Прежде всего, речь идет про США, конечно, но внимание будет уделяться и другим экономикам — европейским и азиатским, потому что оттуда капитал также поступает на крипторынок.

По мнению эксперта, в течение 2026 года можно выделить несколько основных периодов: это первые два квартала 2026 года и второе полугодие 2026. Если в I квартале 2026 ФРС США решится на снижение ключевой ставки, это оживит рынок криптовалют, в основном за счет ожидаемого усиления притока институционального капитала через спотовые крипто ETF. Интерес к криптовалютам у институционалов присутствует и растет, но без смягчения денежно-кредитной политики он сильно ограничен.

Если ФРС понизит ставку в январе или марте, то можно ожидать возвращения биткоина к отметке 120 тысяч долларов, что откроет путь и к другим целевым уровням — 140 тысяч долларов, а следом и 150 тысяч. Но такое произойдет только в том случае, если у инвесторов появится повод для повышения аппетита к риску. К сожалению, пока предпосылок для такого перелома не наблюдается, комментирует Пересичан. Из-за этого ликвидность на крипторынке недостаточна, чтобы переломить нисходящий тренд и уверенно победить медведей, добавляет он.

«Осенью мы наблюдали ситуацию, когда несмотря на позитивные настроения биткоин не смог преодолеть уровень сопротивления и уверенно закрепиться выше 125 тысяч долларов. После нескольких попыток взять эту вершину крипторынок перешел к коррекции, так как инвесторы увидели, что текущего уровня ликвидности не хватает для дальнейшего роста, и решили фиксировать прибыль. Это и привело к нескольким волнам коррекции, вернувшим биткоин в пятизначную зону», — констатирует CEO TEHNOBIT.

Два сценария для биткоина в 2026 году

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В случае оптимистичного сценария биткоин начнет восстанавливаться уже в преддверии снижения ставки в I квартале 2026, вернется к 120 тысячам долларов, а если ФРС даст сигнал о дальнейшем смягчении, сможет обновить максимум уже в II квартале 2026, считает Пересичан. Второе полугодие может открыться коррекцией, если до этого будет наблюдаться рост, но ближе к осени 2026 и на фоне сохраняющегося курса на смягчение ставки биткоин может вновь вырасти и, на этот раз, уже протестировать 140 тысяч долларов.

Но не исключен и негативный сценарий, говорит эксперт. Действия американского регулятора зависят от макроэкономических показателей американской экономики. Если в 2026 году усилится торговое противостояние США и Китая, появятся новые пошлинные ограничения на ввоз товаров в США из других стран, то это может стать катализатором роста инфляции в США, а это не даст повода регулятору снижать ключевую ставку. Следовательно, можно будет не ждать притока нового капитала на крипторынок, а это сдержит рост биткоина до более позитивного периода. В таком случае биткоин в I квартале продолжит торговаться в диапазоне 90-105 тысяч долларов, слегка восстановившись после осеннего падения, но возврата к 120 тысячам в I квартале и роста до 130 -140 тысяч долларов во II квартале не произойдет, прогнозирует CEO TEHNOBIT.

«Таким образом, все внимание сейчас сосредоточено на сигналы о состоянии американской экономики, дальнейших действиях ФРС и поведении институционалов, которое видно по объему притоков и оттоков из крипто ETF», — резюмирует Пересичан.

В 2026 году не стоит ждать радужных перспектив для криптовалюты

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

«2026 год пока выглядит не слишком радужно. Если смотреть на предыдущие годы, то это как раз должен быть годом криптозимы. И даже если предположить, что благодаря спотовым биткоин ETF таких проседаний, как раньше, на крипторынке уже не будет, некоторая цикличность, привязанная к четырехлетнему периоду между халвингами, все же сохранится. 2026 год в таком случае как раз становится тем годом, когда одна волна роста, сопровождающая халвинг, уже исчерпала свои силы, а другая волна еще не зародилась», — высказывает свое мнение сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Даже если отбросить все рассуждения про халвинг и связанную с ним цикличность, макроэкономическая обстановка не дает пока повода надеяться на резкий рост риск-аппетита у институционалов. Все напуганы геополитической и экономической неопределенностью, внезапными обострениями торговых конфликтов между США и Китаем, да и другими экономиками, что только усиливает страх перед возможным разгоном инфляции, говорит эксперт. Это касается не только США, но и других крупных мировых экономик. Банк Японии повышает ключевую ставку второй раз за год, следовательно и в азиатском регионе можно ожидать перетока капитала в облигационный рынок из рисковых активов. Золото торгуется на максимумах. Все это свидетельствует о крайнем уровне страха не только инвесторов в криптовалюты, а в целом всех участников мирового рынка, подчеркивает Некрасов.

По его словам, главный удар явно придется по альткоинам, которые среди криптовалют считаются самыми рисковыми активами. Биткоин еще может получить поддержку со стороны институционалов, которые видят в биткоине один из альтернативных инструментов для диверсификации инфляционных рисков. Альткоины же таким отношением к себе похвастаться не могут. Капитал из них утекает сразу, как только инвесторы видят снижение аппетита к риску в торгах, — констатирует эксперт.

«Дальше I полугодия 2026 года загадывать сложно. В первые шесть месяцев следующего года биткоин может как продолжать торговаться на текущем уровне, так и вернуться к 110 тысячам долларов, если ФРС США обнадежит инвесторов заявлениями о четком курсе на снижение ключевой ставки. Для ETH и альткоинов картина складывается не очень оптимистично. Скорее всего, им в ближайшие полгода не удастся восстановиться до летних отметок. Впрочем, крипторынок умеет удивлять. Порой пара заявлений может переломить весь тренд. Только на это и остается надеяться», —говорит сооснователь ENCRY Foundation.