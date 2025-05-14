Беседки за деньги: что известно о «шашлычной мафии» в Москве

Что такое «шашлычная мафия» и как с ней бороться

Что такое «шашлычная мафия», чем она опасна и как с ней бороться, читайте в материале РИАМО.

Бесплатные беседки для пикников, оборудованные во многих городских парках столицы, оккупировала «шашлычная мафия» — так прозвали ушлых людей, которые занимают беседки, но готовы уступить их за несколько тысяч рублей. При этом действия хитрецов нарушают целый ряд законов и их можно привлечь к ответственности.

Что известно о «шашлычной мафии» в Москве

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О том, что беседки для пикников в столичных парках оккупировала «шашлычная мафия», сообщило издание Baza. По его данным, хитрецы выстроили настоящий бизнес: фотографии беседок «в аренду» размещаются на сайтах объявлений и в соцсетях.

Средняя цена составляет 3 тысячи рублей в зависимости от локации и дня недели. Максимально зафиксированные цены — 8 тысяч рублей. За дополнительную плату беседку могут празднично оформить: например, шариками и лентами. «Мафиози» утверждают, что «рынок» поделен и самостоятельно ни одну бесплатную беседку занять не получится.

Аналогичные услуги в некоторых московских парках можно получить вполне легально — и за более умеренную плату. Так, беседку для пикника можно забронировать на городском портале: четыре часа обойдутся в 750 рублей. При этом контролеры следят, чтобы оплаченную беседку не заняли «безбилетники».

Как давно появилась «шашлычная мафия»

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Случаи появления сообществ, которые ставят перед собой цель получения материальной выгоды в связи с использованием тех или иных объектов столичной инфраструктуры, известны еще со второй половины 1990-х годов, говорит в беседе с РИАМО член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов.

«Достаточно известным примером таких сообществ является так называемая „парковочная мафия“, объединявшая людей, которые без каких-либо правовых оснований собирали с автомобилистов оплату за парковку автомобиля в определенном месте», — рассказывает эксперт.

За период своего существования «парковочная мафия» стала достаточно развитой и использовала элементы форменной одежды, автомобилистам выдавались парковочные талоны или квитанции и так далее. Существование «парковочной мафии» было прекращено путем вмешательства городских властей с надлежащей организацией и регулированием городского парковочного пространства, отмечает Агапов.

В то же время явление «шашлычной мафии» стало заметно примерно 5-7 лет назад, когда в Москве активно начали обустраивать парки, создавая в них современную инфраструктуру, говорит кандидат юридических наук, gr-эксперт, эксперт Госдумы, директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина.

«Массовый характер это приобрело в последние 2-3 года, особенно после пандемии Covid-19, когда возрос спрос на отдых на открытом воздухе. А в 2024-2025 наблюдается окончательное формирование этого „теневого бизнеса“ с устоявшимися ценами и разделением территорий», — подчеркивает эксперт.

Чем опасна «шашлычная мафия» и стоит ли обращаться к ней

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Опасность «шашлычной мафии» многогранна, говорит Шайдуллина. В частности, речь идет о незаконной приватизации имущества, которое должно быть доступно всем гражданам бесплатно — так происходит подмена идеи общественных благ частными интересами.

«Благодаря этому формируется теневая экономика в сфере досуга, что негативно влияет на городскую культуру и законопослушность населения, а также создает предпосылки для конфликтов между горожанами», — рассказывает собеседница РИАМО.

Деятельность «шашлычной мафии», «парковочной мафии» и других аналогичных сообществ разрушает цивилизованную городскую среду, причиняет материальный ущерб гражданам и подрывает авторитет городских властей, подчеркивает Сергей Агапов. При этом платить деньги «шашлычной мафии» категорически не рекомендуется, поскольку это поощряет незаконную деятельность и способствует расширению этого явления, говорит Шайдуллина.

Кроме того, нет никаких гарантий, что после оплаты вас не вытеснят другие люди, предложившие большую сумму. При этом последствия таких платежей могут быть весьма неприятными. Помимо материальных потерь, вы рискуете оказаться участником конфликта, если другие посетители парка решат оспорить ваше право на занятую беседку.

«Также есть риск столкнуться с требованиями дополнительной оплаты за „услуги“, о которых изначально не шло речи. Следует помнить, что оплата таких „услуг“ делает вас соучастником нарушения общественного порядка», — отмечает Шайдуллина.

Какие законы нарушает «шашлычная мафия»

Фото - © Фотобанк Лори

Распоряжаться имуществом может только собственник или иной законный владелец, которому это позволено законом или договором с собственником, говорит в беседе с РИАМО управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «Матюнин и партнеры» Олег Матюнин.

«Если распоряжается кто-то другой, не имея законных полномочий, при этом прибегает к обману, чтобы завладеть чужими деньгами, то можно говорить о мошенничестве», — рассказывает эксперт.

По словам Матюнина, если доказано, что в результате обмана получена сумма не более 2,5 тысяч рублей, за такое мошенничество предусмотрена административная ответственность по части 1 или 2 статьи 7.27 КоАП РФ как за мелкое хищение. Максимальное административное наказание мошенника представляет собой один из трех вариантов:

штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей;

от 10 до 15 суток административного ареста;

до 120 часов обязательных работ.

Уголовная ответственность за мошенничество установлена статьей 159 УК РФ. Она наступает, если ущерб, причиненный гражданам, превышает 2,5 тысячи рублей. Если же промышляет группа людей, то можно настаивать на возбуждении уголовного дела независимо от суммы ущерба.

В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (от 5 тысяч рублей и выше с учетом имущественного положения жертвы) наказывается по усмотрению суда одним из перечисленных наказаний:

штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет;

обязательными работами на срок до 480 часов;

исправительными работами на срок до двух лет;

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового;

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Куда жаловаться на «шашлычную мафию»

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При столкновении с «шашлычной мафией» Венера Шайдуллина рекомендует действовать последовательно. Прежде всего обратитесь к администрации парка или к дежурному сотруднику охраны — они обязаны обеспечивать порядок на территории парка.

Если же ситуация связана с конфликтом или угрозами, обратитесь в полицию — для фиксации нарушения используйте портал «Наш город» (gorod.mos.ru), где можно оставить жалобу с приложением фото или видео доказательств.

«В случае систематических нарушений в конкретном парке можно направить письменное обращение в прокуратуру соответствующего района Москвы», — советует собеседница РИАМО.

При этом, помимо индивидуальных санкций к нарушителям, городские власти могут принять системные меры: установить камеры видеонаблюдения в местах скопления беседок, увеличить число патрулей охраны и постов полиции в выходные дни, разработать автоматизированную систему бронирования беседок через городской портал по аналогии с уже существующей системой, где четыре часа использования беседки стоят 750 рублей.

Все это позволит исключить саму возможность незаконного захвата общественного пространства, подчеркивает Шайдуллина.

«Единственным способом противодействия „шашлычной мафии“ и другим аналогичным сообществам является внимание городских властей к вопросам использования объектов городской инфраструктуры», — заключает Сергей Агапов.