«Шашлычная мафия» захватила бесплатные беседки в парках Москвы

Бесплатные беседки для пикников, оборудованные во многих городских парках столицы, оккупировала «шашлычная мафия». Так прозвали ушлых людей, которые занимают беседки, но готовы уступить их за несколько тысяч рублей, пишет Baza .

Хитрецы выстроили настоящий бизнес: фотографии беседок «в аренду» размещаются на сайтах объявлений и в соцсетях. Средняя цена составляет 3 тыс. рублей в зависимости от локации и дня недели.

Максимально зафиксированные цены — 8 тыс. рублей. За дополнительную плату беседку могут празднично оформить: например, шариками и лентами.

«Мафиози» утверждают, что «рынок» поделен и самостоятельно ни одну бесплатную беседку занять не получится. Аналогичные услуги в некоторых московских парках можно получить вполне легально — и за более умеренную плату.

Так, беседку для пикника можно забронировать на городском портале. Четыре часа обойдутся в 750 рублей. При этом контролеры следят, чтобы оплаченную беседку не заняли «безбилетники».