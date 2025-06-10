Аналог Telegram: что известно о новом приложении ВК — мессенджере Мах

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила, что «Госдума может уже на этой неделе принять закон о национальном многофункциональном мессенджере. Эта цифровая платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг». Будущий национальный мессенджер называется МАХ и уже доступен в бета-версии.

Что такое МАХ

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МАХ — это новая цифровая платформа, мессенджер от создателей сервиса ВКонтакте. У приложения большое будущее, по словам разработчиков. Так, на базе МАХ Bot API можно будет создавать свои мини-сервисы, например, онлайн-магазины, меню для ресторанов, сервисы поддержки и другие. Уже сейчас известно, что в МАХ будут сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Через МАХ учителя, ученики и родители смогут взаимодействовать онлайн.

Что немаловажно, при создании МАХ будут использовать только российские разработки. Вот только мессенджер не будет предлагать анонимную регистрацию, поскольку будет интегрирован с «Госуслугами». Также невозможно будет зарегистрироваться через подменный номер.

Мизулина также отмечает, что при создании сервиса очень важно уделить должное внимание защите персональных данных пользователей.

«Создание гарантий для безопасности данных граждан и должный уровень шифрования — вот ключевые вопросы при создании национального мессенджера (а по факту — суперсервиса), которые требует крайне ответственного и профессионального подхода. В контексте тех утечек, что были в последние годы. Не только из баз данных коммерческих компаний, но и из баз госструктур. Необходима и серьезнейшая защита для самого портала госуслуг в случае интеграции с новым мессенджером. Это крайне актуально в текущих реалиях масштабного распространения мошенничества и вовлечения в преступления через соцсети», — поясняет общественный деятель.

Когда запустят МАХ и зачем он нужен

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Национальный мессенджер МАХ будет официально представлен летом 2025 года. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, к началу осени в приложении планируется запуск полноценного функционала для ведения каналов.

«Наша задача — чтобы национальный мессенджер по функционалу не уступал зарубежным аналогам, но и во многих случаях превосходил», — цитирует министра агентство ТАСС.

Под зарубежным аналогом можно иметь в виду, например, китайский WeChat. Он начинал свою «работу» в 2011 году как обычный мессенджер, но со временем перерос в универсальную экосистему, которая обслуживает более 1,2 миллиарда активных пользователей ежемесячно. Через WeChat жители Поднебесной оплачивают счета, покупают билеты на поезда, заказывают еду, записываются на прием к врачу и подают документы на государственные услуги.

Какие функции будут у МАХ

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Переписка

Пользователям, как и в телеграме, будут доступны личные и групповые чаты, можно будет записывать голосовые сообщения, обмениваться фото, видео, а также документами (по размеру они не должны превышать 4 ГБ, что достаточно много. Сравните: у телеграма ограничение в 2 ГБ). Разумеется, не обойдется без стикеров и эмодзи, а также реакций на сообщения — причем анимированных!

Звонки

Подобно современным иным мессенджерам, МАХ будет поддерживать аудио- и видеозвонки. Тесты, которые проводились блогерами, подтверждают: качество связи и «картинки» — на уровне! Но полнее будет представление об этом только тогда, когда в МАХ придет большая аудитория. Выдержит ли он такую нагрузку?

Иные функции

МАХ должен понравиться программистам и любителям создавать приложения. Здесь можно будет создавать чат-боты и мини-приложения.

Тестировщики обнаружили в мессенджере и возможность перевода денег, правда, пока что функция работает с двумя банками — ВТБ и Альфа-Банком. «Нажимаете на иконку плюсика рядом со строкой чата и выбираете внизу Деньги. Запустится мини-приложение для перевода. Остается только выбрать банк и сумму перевода», — пишут тестировщики. https://www.iphones.ru/iNotes/vk-max

Как пользоваться мессенджером МАХ

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Интерфейс у МАХ достаточно простой. В главном меню пользователь видит четыре вкладки: «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Настройки». В настройках можно поменять оформление, отсортировать чаты по разным папкам, настроить уведомления и конфиденциальность, очистить кэш.

Пока что для регистрации понадобится только номер телефона (российский или белорусский). Далее можно ввести свое имя и поставить аватарку — все как в других мессенджерах.

Приложение доступно на iOS, Android, macOS и Windows, а также имеет веб-версию.

Минусы мессенджера

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Единственный на данном этапе минус мессенджера МАХ — отсутствие возможности синхронизировать свои контакты из телефонной книги, которые тоже зарегистрированы в МАХ. Нужно добавлять всех собственноручно по одному по номеру телефона. Но разработчики чуть упростили задачу, создав QR-коды пользователей. Можно показать его другу, и он найдет вас в МАХ.