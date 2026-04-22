Айсберг A23a: эпичная жизнь ледяного гиганта и его влияние на планету после исчезновения

В материале РИАМО — о том, что такое айсберг A23a, откуда он взялся, как за ним наблюдали ученые, как он раскололся и таял, а также какие прогнозы делают ученые относительно его исчезновения и влияния на экологию нашей планеты.

Что такое айсберг A23a?

Айсберг A23a — это один из крупнейших айсбергов в истории наблюдений. На момент своего образования его площадь составляла около 4 170 квадратных километров, что почти в два раза превышало площадь Санкт-Петербурга.

Происхождение и путь айсберга A23a

История A23a началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. Однако старт его «карьеры» не задался: айсберг сел на мель в море Уэдделла и оставался там на протяжении более 30 лет. В 2020 году он наконец «снялся с якоря» и начал свое эпическое путешествие на север.

С момента выхода в чистую воду в ноябре 2023 года айсберг начал стремительно терять свою массу. В начале 2025 года он находился в море Скоша, на расстоянии 300—340 км от острова Южная Джорджия. В марте 2025 года A23a сел на мель в 80 км от острова, где оставался до конца мая. За это время его площадь сократилась почти на 11%.

Наблюдения ученых за айсбергом A23a

Ученые внимательно следили за айсбергом A23a на протяжении всего его пути. Они использовали спутниковые технологии и наблюдения с Международной космической станции для отслеживания его движения и состояния. В интервью Pravda.ru с учеными подчеркивалось, что разрушение айсберга — это не просто таяние по краям. В конце 2025 года на его поверхности образовались озера бирюзового цвета, что стало симптомом глубокого распада. Вода через трещины проникала внутрь ледяного монолита, действуя как клин и разрывая его на куски.

Ученые отмечали, что динамика разрушения A23a напоминает каскадный процесс: как только вода находит глубокую трещину, ледяное поле просто рассыпается на фрагменты. Это явление стало предметом изучения для многих исследователей, так как оно позволяет моделировать, как шельфовые ледники реагируют на изменение климата.

Какие технологии использовались для наблюдения за айсбергом

Для мониторинга айсберга A23a использовались различные космические аппараты и спутники, которые обеспечивали наблюдение за его движением и состоянием.

Спутники серии «Метеор-М»

Эти российские спутники предназначены для получения информации о состоянии окружающей среды, включая мониторинг климатических изменений и природных катастроф. В частности, спутник «Метеор-М» N2-3, запущенный в июне 2023 года, активно использовался для отслеживания дрейфа айсберга A23a. Он предоставляет данные о его площади и местоположении, что позволяет ученым анализировать изменения в его состоянии.

GOES East (GOES-16)

Этот геостационарный спутник, управляемый Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), также играет важную роль в мониторинге айсбергов. Он отслеживал айсберг A23a, когда тот проходил через воды вокруг Антарктиды, и предоставлял данные о его движении и возможных угрозах для экосистемы.

Но это, конечно, далеко не все спутники, которые привлекались к отслеживанию айсберга. Некоторые из них используют инфракрасные технологии для оценки температуры и состояния льда, что помогает в анализе процессов таяния и разрушения.

Раскол и таяние айсберга A23a

В начале 2025 года от айсберга откололась глыба льда площадью около 80 квадратных километров, что составило около 2% его общей площади. В течение следующих месяцев айсберг продолжал терять свою массу, и к началу 2026 года его площадь сократилась до менее чем 50 квадратных километров. В июне 2025 года под воздействием океанических течений айсберг сместился на 60 км в восточном направлении и оказался в 74 км от необитаемого острова Анненкова.

Процесс таяния айсберга был ускорен теплыми течениями, которые начали воздействовать на его основание.

Полное исчезновение айсберга А23а

К началу 2026 года айсберг A23a превратился в архипелаг осколков. Его площадь стала меньше 50 квадратных километров, и наблюдение со спутников было прекращено. Это стало концом эпохи для одного из самых известных айсбергов в истории. Ученые прогнозируют, что полное исчезновение A23a произойдет в течение ближайших недель, когда его остатки окончательно растают в теплых водах.

«Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус. В январе площадь айсберга составляла около 1 300 кв. км. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 кв. км, — рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук. — Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов и находится в районе 49° ю.ш».

Экологические последствия исчезновения айсберга А23а

Таяние айсберга А23а, который является крупнейшим в мире, не окажет значительного влияния на уровень Мирового океана. Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института отмечают, что его таяние происходит постепенно и не представляет угрозы для глобального уровня воды. Площадь айсберга, хотя и впечатляющая, в масштабах Антарктики не является критичной, и «апокалипсиса» от его таяния не ожидается.

Но есть и определенные минусы от его таяния. Дело в том, что айсберг был своеобразным «домом» для многих животных, и теперь они его лишились. «Мы должны понимать, что многие животные, тюлени и пингвины, например, используют айсберги в качестве лежбищ, и они вынуждены будут искать себе новые места для размножения», — отметил член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.