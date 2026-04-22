Списание долгов и комиссия за СБП: что изменится в законах с 1 мая 2026 года

В материале РИАМО читайте о том, что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года.

Индексация пенсий и пособий с 1 мая

Фото - © Медиасток.рф

В два раза увеличатся выплаты страховой части пенсии для тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, и пенсионеров, получивших первую группу инвалидности. Сумма фиксированной части вырастет до 19 169,38 рублей, выплачивается она без заявления и только по одному из случаев – либо по возрасту, либо в связи с инвалидностью.

Майские пенсии россияне получат раньше – до 30 апреля. Никаких заявлений подавать не нужно, а после 5 мая график выплат вернется к прежнему – с 1 по 4 число каждого месяца. До майских праздников будут выплачены и детские пособия семьям, которым они положены. Это касается безналичных перечислений.

К 9 Мая все ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это федеральная сумма, одинаковая по всей стране. Ветераны могут получить и региональные выплаты, сумма которых устанавливается на уровне субъекта. Например, доплаты в Москве варьируются от 25 до 70 тысяч в зависимости от статуса ветерана.

Изменения правил списание налоговых долгов

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

С 1 мая изменятся правила списания налоговых задолженностей, которые уже невозможно взыскать. Изменения утверждены приказом ФНС от 27 февраля 2026 года.

Теперь, если долг образовался давно и у гражданина нет возможности его погасить, то такой долг могут признать безнадежным и списать. Но сделать это могут, например, если истек срок взыскания или есть какие-то другие основания. Это не новая льгота и не массовое списание долгов – скорее более четкий порядок работы. Важно помнить, что теперь налоговая имеет право взыскивать долг во внесудебном порядке, то есть гораздо быстрее, чем это происходило ранее. Поэтому откладывать оплату налогов не стоит. Процедура списания безнадежных долгов тоже становится проще и в подавляющем большинстве случаев не потребует обращения в суд.

Упрощение снятия с регистрационного учета

Фото - © Медиасток.рф

С 1 мая формальную прописку отменить станет проще – начнет действовать упрощенная процедура снятия граждан с регистрационного учета. Это коснется всех, кто не появляется по адресу, не платит за коммуналку и не пользуется жильем, например, бывших супругов, взрослых детей, не живущих с родителями, в случае фиктивной регистрации и прочих.

Факт непроживания на территории не нужно будет доказывать через суд. Теперь сотрудники полиции будут выявлять факт фиктивной регистрации в ходе рейда или по жалобам соседей, потом направлять материалы в регистрационный орган, где решение о снятии с учета принимается в течение пяти рабочих дней. Информация вносится в систему учета, а собственник просто получает уведомление.

Запрет на вывоз золота из России за границу с 1 мая

Фото - © bashta / Фотобанк Лори

С 1 мая запрещено вывозить из России аффинированное (очищенное от посторонних примесей) золото в слитках весом более 100 граммов. Запрет распространяется на физлиц, компании и ИП.

Разрешено при этом вывозить золото в страны ЕАЭС при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты через воздушные пункты пропуска через границу России в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также в аэропорту «Кневичи» (Владивосток).

Комиссия за переводы по СБП с 1 мая

Фото - © РИА Новости

Переводы по СБП останутся бесплатными, но только между физическими лицами. С 1 мая при переводе юрлицу, ИП или самозанятому по СБП появляется комиссия.

Комиссию будут брать:

при переводах от физлиц компаниям, ИП и самозанятым;

при обратных переводах — от бизнеса физлицам;

при расчетах между компаниями и предпринимателями.

Размер ее составит от 0,5 до 3 рублей за списание и столько же за зачисление. Сложнее всего придется самозанятым, у которых нет разделения счета на личный и расчетный, поэтому все переводы могут попасть под комиссию.

Также вводится фиксированная комиссия 6 рублей за трансграничные переводы через СБП между физлицами. Зачисление останется бесплатным.

Новые товары в системе «Честный знак»

Фото - © РИА Новости

Под маркировку «Честного знака» с 1 мая попадают радиоэлектроника, строительные материалы и часть кондитерских изделий. Наносить коды и регистрировать в системе теперь нужно розетки, выключатели, светильники, смартфоны, ноутбуки, цемент, гипс, сухие смеси, шпатлевку, герметики, монтажную пену и прочее. А еще с «честным знаком» теперь будут круассаны, рулеты, торты и пирожные, за исключением товаров со сроком хранения до пяти суток.

Новый расчет единого пособия для многодетных с 22 мая

Фото - © Медиасток.рф

С 22 мая, согласно федеральному закону, по-новому будут считать пособие для многодетных семей. До этого семьи, у которых доход превышает прожиточный минимум даже на несколько копеек, лишались права на выплаты. Теперь право на единое пособие сохраняется в случае, если доход выше прожиточного минимума в регионе на 10%.

Все ранее выданные отказы будут пересмотрены, а пособия пересчитают – им будет установлены выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. Если семья попадает под новые нормы, обращаться повторно за выплатами не придется, о том, что пособие начислено, сообщат через «Госуслуги». Если же пособие положено, а выплаты не поступят, нужно обратиться в свой территориальный орган Социального фонда.