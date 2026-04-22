«Желаю счастья»: Самойлова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова прокомментировала слухи о романе бывшего мужа, рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) с певицей Анной Седоковой. Знаменитость пожелала им счастья, сообщает «Звездач» .

Журналисты задали личные вопросы Самойловой на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Блогер отреагировала на слухи о романе Джигана и Седоковой. Она дала понять, что не против их отношений.

«Желаю им счастья. Для меня все окей. Мы тут все знакомы друг с другом, что нам теперь делать?! Аня в детстве ему точно нравилась», — сказала с улыбкой Самойлова.

Она отметила, что речь идет о временах популярности совместного трека рэпера и певицы «Холодное сердце». Звезда призналась, что на тот момент не ревновала Джигана, а сейчас Седокова по-прежнему нравится всем. В том числе артистка присутствовала на свадьбе пары.

Сам Джиган отрицает связь с Седоковой. Самойлова подчеркнула, что после развода у нее на личном фронте «тухло». Бизнесвумен пошутила, что таким образом бывший муж ее «проклял».

