«Не готов к отношениям»: Джиган прокомментировал слухи о романе с Седоковой

Джиган заявил, что не готов к новым отношениям после развода с Самойловой

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) опроверг слухи о романе с Анной Седоковой. По его словам, он пока не готов к новым отношениям, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

На днях Седокова опубликовала провокационное видео, как она кладет голову на плечо Джигану под романтичную песню. Артистка оставила к ролику следующую подпись: «Счастье любит тишину». Данные кадры спровоцировали слухи о романе певицы с Джиганом, который недавно развелся с Оксаной Самойловой.

По словам Джигана, после разрыва с женой он ни с кем не сошелся в романтическом плане. Рэпер отметил, что пока что не ищет возлюбленную, так как не готов к новым отношениям.

«Не выдавайте желаемое за действительное. Я ни с кем не состою в отношениях и не готов к ним. Все!» — заявил он.

Он добавил, что сейчас много времени уделяет детям. Однако рэпер все еще не общается со старшей дочерью.

В начале апреля суд официально расторг брак Джигана и Самойловой, которые были вместе более 13 лет и воспитывали четверых детей. Бывшие супруги решили оставить все конфликты насчет брачного договора позади и поделить пополам совместно нажитое имущество.

