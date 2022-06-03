РИАМО - 3 июн. В Подмосковье продолжаются работы по введению ранее неиспользованных земель в сельскохозяйственный оборот, с начала года начали вводить в оборот 5,1 тыс. га земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На сегодняшний день в работе у министерства находятся 52 соответствующих проекта.

«В мае к вводу в сельхозоборот новых земель приступили 28 городских округов, крупнейшие территории вводят Талдом, Лотошино, Кашира, Шатура и Ступино. Общая площадь - 3962 гектара. Земли будут использованы под посев зерновых, зернобобовых культур, смеси многолетних трав на сенаж, а также под посадку овощей и картофеля», - сообщил зампредседателя регионального правительства Георгий Филимонов.

Специалисты уже выкорчевали пни и лес на новых землях, а также расчистили участки от кустарников, очистили пахотный горизонт от древесины и валунов, кочек, убрали камни.

Наибольший прирост пахотной земли отметили в Талдоме (800 га земель). Землю в оборот вводит компания «Новые всходы», ее засеют зерновыми. В Лотошине на участке в 711 га высадят зерновые и рапс, работы проведет ООО «ТуламашАгро».

Также в Кашире на площади в 445 га компания «МВС АГРО» засеет зерновые культуры. В Егорьевске землю площадью 122 га используют под питомник декоративных растений (компания «Арбор-Русь»).

По словам Филимонова, власти области готовы оказать поддержку предприятиям, которые вводят земли в сельхозоборот.

«Например, после ввода земель в оборот сельскохозяйственные предприятия могут обратиться в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области за компенсацией понесенных затрат на проведение культуртехнических работ», – добавил зампред.

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