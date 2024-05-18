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Живописца Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

Советского и российского художника, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве. Живописец скончался 16 мая от продолжительной болезни, сообщает ТАСС .

Отпевание народного художника РФ прошло в храме Преображения на Болвановке.

Проститься с Андриякой пришли близкие, друзья и коллеги, среди которых актер Сергей Гармаш, помощник президента РФ Владимир Мединский и врио ректора Академии акварели и изящных искусств Вячеслав Желваков.

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве в семье заслуженного художника РСФСР Николая Андрияки. Рисованием под руководством отца начал заниматься с 6 лет.

В 1976 году завершил обучение в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова, в 1982 году — факультет живописи МГХИ имени В. И. Сурикова.

В 1983 году Андрияку приняли в Союз художников СССР. Художник получил известность благодаря картинам, выполненным в технике многослойной акварельной живописи. Всего живописец написал несколько тысяч акварельных произведений.

В 2005 году получил звание народного художника. С 2007 года Андрияка являлся действительным членом Российской академии художеств.