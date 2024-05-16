Российский живописец Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет
SHOT: народный художник РФ Андрияка умер от онкозаболевания
Фото - © Ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки/РИА Новости
В возрасте 65 лет ушел из жизни народный художник России, мастер акварели Сергей Андрияка, сообщает SHOT.
Предварительно, причиной смерти российского живописца стало онкозаболевание, с которым тот боролся последние несколько лет.
Самый известный в стране акварелист являлся народным художником РФ и членом Российской академии художеств.
Кроме того, Андрияка был педагогом, он основал собственную школу акварели и руководил ей.
Работы Сергея Андрияки и его учеников висят в Кремле. Именно около них Владимир Путин дважды останавливался во время инаугураций на пост президента РФ.