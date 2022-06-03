РИАМО - 3 июн. На закрытом полигоне ТКО «Ядрово» подрядчик приступил к работам по активной дегазации северного склона полигона, который доставлял наибольшее беспокойство с неприятным запахом жителям Волоколамска, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«Жители просили нас ускориться, поэтому уже завтра с опережением графика на несколько месяцев, строители начнут погружение вертикальных дрен, а в июле-августе, также с опережением графика поставим очистные сооружения (по плану их должны были установить осенью) для очистки фильтрата», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В настоящее время завершается устройство слоя песка на северном теле полигона, проводятся работы по сбору свалочного газа с последующей утилизацией на факельной установке. Идет регулярное обслуживание оборудования, инженерных систем, сооружений для сбора фильтрата и свалочного газа.

«Планируем завершить рекультивацию закрытого полигона ТКО «Ядрово» уже в следующем году. Обстановку вокруг этого объекта накопленного вреда держим на постоянном контроле», - отметил Антон Велиховский.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.​