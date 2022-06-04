РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В рамках ежегодного фестиваля «Город детства» в субботу в парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы пройдет парад детских колясок.

Фестиваль традиционно организует сообщество «Мама оффлайн – мамы Люберцы» при поддержке дирекции парков округа. В рамках фестиваля состоится масштабный «Парад колясок-2022» – это красивое шествие по парку в окружении прекрасно оформленных колясок, самокатов и велосипедов. Тема парада в этом году – «Мультсериалы».

В рамках праздника для детей организуют мастер-классы, концерт, детские заезды на толокарах, беговелах, самокатах для ребят возраста с 1 года до 7 лет, детские забеги на 500 и 1000 м для мальчишек и девчонок с 4 до 12 лет.

Начало фестиваля в 11:00.

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