РИАМО - 3 июн. Уголовное дело возбуждено по факту гибели девочки в результате падения на нее футбольных ворот в городском округе Пушкинский, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«В деревне Алешино на участке местности вблизи частных домов на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, в результате чего она получил травму головы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался», - сказала Врадий.

Сейчас проводится комплекс следственных действий. В рамках расследования уголовного дела следователи всесторонне исследуют все обстоятельства и причины произошедшего.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.