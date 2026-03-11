Нижегородка провела пять дней в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Застрявшая в ОАЭ туристка из Нижнего Новгорода потратила 50 тыс руб на отель

Жительница Нижнего Новгорода Светлана Синицына не могла вылететь из ОАЭ пять дней из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и вернулась домой 10 марта, сообщает newsnn.ru .

Женщина прилетела на отдых в Шарджу в феврале. По ее словам, после начала конфликта обстановка там оставалась относительно спокойной, сирены не звучали. Однако туристка несколько раз видела с балкона отеля, как системы противовоздушной обороны сбивают ракеты.

Когда тур завершился, рейс отменили, и девушку переселили в отель в Дубае. За проживание пришлось заплатить около 50 тысяч рублей. В городе регулярно объявляли воздушную тревогу, были слышны хлопки.

На телефон приходили экстренные уведомления: «Из-за текущей ситуации существует потенциальная ракетная угроза. Необходимо немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств и ждать дальнейших инструкций».

Вылететь в Россию удалось только спустя пять дней ожидания.

