Нижегородка провела пять дней в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке
Жительница Нижнего Новгорода Светлана Синицына не могла вылететь из ОАЭ пять дней из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и вернулась домой 10 марта, сообщает newsnn.ru.
Женщина прилетела на отдых в Шарджу в феврале. По ее словам, после начала конфликта обстановка там оставалась относительно спокойной, сирены не звучали. Однако туристка несколько раз видела с балкона отеля, как системы противовоздушной обороны сбивают ракеты.
Когда тур завершился, рейс отменили, и девушку переселили в отель в Дубае. За проживание пришлось заплатить около 50 тысяч рублей. В городе регулярно объявляли воздушную тревогу, были слышны хлопки.
На телефон приходили экстренные уведомления: «Из-за текущей ситуации существует потенциальная ракетная угроза. Необходимо немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств и ждать дальнейших инструкций».
Вылететь в Россию удалось только спустя пять дней ожидания.
