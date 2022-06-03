РИАМО - 3 июн. Диетолог Елена Соломатина рассказала кому и какой вред может нанести клубника — самая долгожданная летняя ягода, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что клубника является сильным аллергеном.

«Категорически нельзя есть клубнику людям с аллергией. Как правило, взрослые об этом знают. А у детей она может проявиться неожиданно», — отметила Соломатина.

Она посоветовала давать ребенку ягоду впервые аккуратно. После этого стоит понаблюдать за нетипичными реакциями.

Даже если человек не аллергик, то есть клубнику в больших количествах крайне не рекомендуется, подчеркнула диетолог.

«У любого человека могут появиться симптомы, подобные аллергии, если съесть клубнику в больших количествах. Не стоит объедаться, во всем нужна мера», — сказала эксперт.

Соломатина также добавила, что клубника может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, которые связаны с повышенной кислотностью. Кроме того, не стоит кушать эти ягоды на голодный желудок.

Ранее в Москве стартовала продажа клубники в 286 различных точках, 32 из них находятся в центре столицы. Первыми свою продукцию горожанам предложат производители из 20 регионов России — от Краснодарского края до Кабардино-Балкарии.

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