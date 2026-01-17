Стало известно, как в России впервые отметят День артиста

17 января 2026 года в России впервые официально отмечается День артиста. Инициатива учреждения этого профессионального праздника принадлежит председателю Союза театральных деятелей России, народному артисту Владимиру Машкову и была поддержана правительством РФ.

Как подчеркнул Машков в беседе с ТАСС, праздник предназначен не только для актеров кино и театра, но и для драматургов, цирковых артистов, артистов оперы и балета, композиторов и музыкантов, объединяя всех творческих работников сцены.

Основные праздничные мероприятия в Москве пройдут в Национальном центре «Россия», где состоится презентация с участием министра культуры Ольги Любимовой и Владимира Машкова. В рамках события также пройдет торжественная церемония вручения государственных наград деятелям культуры.

Как уточнили в пресс-службе Союза театральных деятелей, такая церемония планируется сделать ежегодной традицией празднования Дня артиста.

Постановление об установлении праздника было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в августе 2025 года.

