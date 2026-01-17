В Новгородской области две девушки погибли при буксировки на тюбинге

В городе Сольцы Новгородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие при катании на тюбинге.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 16 января около 21:40 по московскому времени водитель автомобиля ВАЗ-2114, 2005 года рождения, осуществлял буксировку тюбинга, на котором находились две молодые девушки.

Во время движения тюбинг столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, двигавшимся во встречном направлении. В результате удара обе пассажирки тюбинга погибли на месте.

На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

