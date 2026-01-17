Минпросвещения предложило ввести в школах оценку за поведение

Министерство просвещения России подготовило проект, предполагающий введение в школах отдельной оценки за поведение учащихся. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Эта инициатива является развитием пилотного проекта, который с 1 сентября 2025 года уже тестируется в ряде регионов, включая Новгородскую, Ленинградскую, Ярославскую, Тульскую области, ЛНР, Чечню и Мордовию.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в апреле 2026 года будет принято финальное решение о том, станет ли данная практика обязательной для всех школ страны.

Результаты эксперимента и общественное обсуждение проекта будут ключевыми факторами при принятии окончательного решения.

