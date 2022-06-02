РИАМО - 2 июн. В столице стартовала продажа клубники в 286 различных точках, 32 из них находятся в центре Москвы, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Это более чем на 50% больше, чем в предыдущие годы. Клубника в Москву будет поступать из разных регионов. Сейчас первая пошла с южных регионов. Это Ставрополь, Волгоград, есть клубника из Крыма», - сказал Немерюк.

Первыми свою продукцию москвичам предложат производители из 20 регионов РФ: Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Республик Крым, Кабардино-Балкария, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и др. Остальные площадки начнут работать по мере созревания ягоды в других регионах страны.

Всего к реализации запланировано более 10 различных сортов клубники и земляники.

Благодаря повышенному спросу на сезонные ягоды и бесплатному предоставлению участникам торговых мест данный формат ярмарочных мероприятий будет востребован не только среди населения, но также будет иметь высокое значение в рамках межрегионального сотрудничества и содействия отечественным фермерам в поиске площадок для сбыта своей продукции.

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