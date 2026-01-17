МЧС предупредило о густом тумане и изморози в Подмосковье

В ночь на пятницу и в первой половине дня 17 января в Московской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По прогнозу синоптиков, регион накроет густой туман с видимостью от 300 до 800 метров, а также ожидается образование изморози. Главное управление МЧС России по Московской области выпустило официальное предупреждение, призывая жителей и гостей региона быть максимально бдительными и осторожными.

Ведомство рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости передвижения — строго соблюдать скоростной режим, использовать противотуманные фары и увеличить дистанцию. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дорог.

«Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике», — отмечают в МЧС. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости помощи следует незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб — 112. Оперативные дежурные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

