РИАМО - 3 июн. Подмосковные фермеры смогут подать свои проекты для получения гранта на развитие агротуризма, размер субсидии варьируется от 3 млн до 10 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В этом году Минсельхоз РФ впервые запустил новый вид господдержки – грант «Агротуризм», в рамках которого фермеры смогут получить до 10 млн рублей.

Размер субсидии варьируется от 3 до 10 млн рублей в зависимости от того, сколько вложит в проект сам предприниматель. Так, вложив 10% своих средств от полной стоимости проекта, фермеры смогут рассчитывать на 3 млн рублей, 15% - до 5 млн рублей. Чтобы получить 10 млн рублей, надо вложить минимум 1/4. При этом срок окупаемости проекта не должен превышать 5 лет.

На господдержку могут рассчитывать только зарегистрированные и работающие на сельской территории или в сельской агломерации агропредприятия. Фермеры также обязаны отработать в этой местности не менее 5 лет со дня получения гранта и достигнуть показателей проекта.

В текущем году отберут 50 проектов на общую сумму грантов 300 млн рублей. В 2023 году объем финансирования планируют увеличить до 500 млн рублей, а в 2024 году - до 700 млн рублей. Эти деньги можно потратить на создание гостиниц и их подключение к инженерным коммуникациям (электричеству, водопроводу, канализации и т.д.), монтаж и покупку туристического оборудования, приобретение техники или спецтранспорта, благоустройство территории.

«С помощью гранта «Агротуризм» подмосковные аграрии смогут расширить свой бизнес и получить доход за счет альтернативного канала сбыта продукции. Вместе с тем, появление в Московской области новых туристических объектов будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий и содействовать их устойчивому развитию», - отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

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