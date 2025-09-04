Рютте: НАТО собирается противостоять РФ и после окончания конфликта с Украиной

НАТО собирается противостоять РФ и после завершения конфликта Москвы с Киевом. Российская угроза не исчезнет после окончания боевых действий, рассказал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, когда участвовал в оборонном форуме в Чехии, сообщает ТАСС .

По его словам, НАТО нужно будет готовиться дальше. Это необходимо, чтобы противостоять российской угрозе.

Рютте призвал государства Евросоюза увеличивать военные производства и вкладывать больше средств в милитаризацию Европы. По словам генсека, НАТО также нужно готовиться к угрозам со стороны КНР. Китай якобы изготавливает больше военных кораблей, чем Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что ФРГ строит секретную военную железную дорогу вглубь Украины. Она может использоваться, чтобы быстро перебросить военную технику НАТО на восточный фланг. Железная дорога идет через Польшу до западной Украины.