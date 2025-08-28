сегодня в 01:54

ФРГ прокладывает военную железную дорогу вглубь Украины. Как сообщает RT со ссылкой на немецкую газету Der Tagesspiegel, строительство находится на завершающей стадии.

Отмечается, что секретная железнодорожная сеть строится для экстренной переброски тяжелой техники и солдат НАТО на восточный фланг.

Железная дорога начинается в балтийских портах и проходит через Польшу и логистический хаб под Краковом в западную часть Украины.

Крупнейшая экономика Европы — Германия — станет ведущей силой в процессе военного усиления континента. Об этом заявил ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время открытия нового предприятия Rheinmetall в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), которое планируется сделать самым мощным в Европе заводом по производству боеприпасов