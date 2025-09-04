Греф: до конца года у россиян будут сохранятся стимулы к накоплению
Фото - © Пресс-служба Сбера
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, реальная доходность по депозитам продолжает стимулировать граждан к сбережениям. На Восточном экономическом форума во Владивостоке он подчеркнул, что факторы, побуждающие россиян к накоплениям, останутся актуальными до конца текущего года, сообщает ТАСС.
«Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, поэтому стимулы к накоплению у населения будут сохраняться до конца года», — отметил Греф.
Греф добавил, что не припоминает, чтобы реальная процентная ставка по депозитам достигала таких значений, как сейчас — порядка 10%.