Греф: до конца года у россиян будут сохранятся стимулы к накоплению Экономика сегодня в 16:35



По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, реальная доходность по депозитам продолжает стимулировать граждан к сбережениям. На Восточном экономическом форума во Владивостоке он подчеркнул, что факторы, побуждающие россиян к накоплениям, останутся актуальными до конца текущего года, сообщает ТАСС.