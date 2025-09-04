Кейс-чемпионат с участием студентов ВШЭ прошел на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

4 сентября завершился двухдневный кейс-чемпионат по развитию системы столичных закупок и торгов, который проходил в павильоне «Экономика Москвы» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Студенты Высшей школы экономики приняли участие в разработке инновационных решений для оптимизации контрактной системы и процедуры открытых аукционов столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Привлечение молодых и талантливых специалистов стимулирует развитие экономики столицы. Благодаря прошедшему кейс-чемпионату мы получили не только свежий взгляд на решение актуальных задач по совершенствованию систем закупок и торгов, но и ряд смелых и амбициозных идей, которые пригодятся нам при дальнейшем развитии наших инициатив. Ребята на практике познакомились с деятельностью департамента, получили ценные экспертные комментарии в ходе защиты проектов, узнали, какие качества и навыки требуются современному госслужащему. Надеюсь, что в ближайшем будущем участники сегодняшнего мероприятия присоединятся к нашей команде», — рассказал Кирилл Пуртов.

Участники кейс-чемпионата обсудили задачи и предложили проекты решений, в том числе по повышению эффективности процессов и цифровизации госзакупок, а также по привлечению горожан и предпринимателей к участию в городских аукционах путем развития раздела «Торги Москвы» на Инвестиционном портале.

Важной частью мероприятия также стал День карьеры, в ходе которого сотрудники Департамента города Москвы по конкурентной политике поделились своим опытом работы на государственной службе, рассказали о корпоративной среде и порядке трудоустройства в структуры Правительства Москвы.

Организатором кейс-чемпионата выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Форум «Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

Масштабный форум проходит в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума moscow2030.mos.ru.