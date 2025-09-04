Андрей Воробьев: в Подольске закончили реконструкцию котельной в мкр Парковый

В Подольске закончили реконструкцию котельной, которая обеспечивает теплом 15 тыс. жителей микрорайона Парковый. Она обслуживает 63 дома, два детских сада, институт и школу. Готовность объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реконструированная котельная находится на улице Ульяновых.

«Мы сегодня в большом, развивающемся городском округе Подольск. Одна из главных задач здесь — модернизация системы ЖКХ. Ведем серьезную работу по обновлению инфраструктуры. В микрорайоне Парковый провели реконструкцию котельной — заменили один из котлов на более мощный российского производства (35 гкал/ч вместо 20). Поменяли и другое оборудование, сделали ремонт и благоустройство. Кроме того, обновили сети — главную тепловую „артерию“ котельной и переподключили к ней дома и соцобъекты. Хочу поблагодарить всех наших специалистов», — сказал Воробьев.

Такая масштабная работа затрагивает все микрорайоны Подольска. В рамках нее будут менять котельные, модернизировать ЦТП, монтировать индивидуальные тепловые пункты. Это нужно, чтобы зимой при низких температурах тепло подавалось стабильно, добавил губернатор Подмосковья.

При поддержке президента России Владимира Путина в регионе реализуются работы по модернизации ЖКХ. Такие работы проводят во всех округах Московской области. На это выделяется большое количество денег. Необходимо, чтобы после завершения работ все было сделано качественно. В том числе это касается и благоустройства. Подобный запрос есть у жителей, подчеркнул Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Проведенные работы

Во время реконструкции был установлен новый котел КВГм-35, созданный в России. Также произвели монтаж теплообменников, системы химической водоочистки, сделали автоматический ввод резерва. Он переключит нагрузку на альтернативный источник, если будут сбои в подаче электричества. За изменениями в сети следят особые датчики и реле.

Представитель компании-подрядчика, генеральный директор АО «Мытищинская теплосеть» Андрей Осин рассказал, что всех потребителей важно обеспечить качественным ресурсом: отоплением и горячей водой. На объекте были поменяны котел и насосные группы. Также установили новую станцию химводоподготовки. Создали систему автоматизации, диспетчеризации. Ещее вывели параметры с этого теплового источника.

Осин добавил, что была проложена магистральная теплосеть от котельной до ЦТП-17. Ее длина составила больше 2,5 км. Этап работ окончен. Проводится процедура передачи объекта заказчику — администрации городского округа.

В трубы магистральной теплосети от котельной на улице Ульяновых вшит особый провод. Он сообщит, если произойдет протечка или герметизация.

О системе теплоснабжения

Система теплоснабжения муниципалитета — одна из наиболее крупных в Московской области. Суммарное количество инвестиций в рамках программы на 2024–2026 годы — не менее 3 млрд рублей. Ее воплощение позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг примерно для 170 тыс. человек.

В 2024 году в округе провели капитальный ремонт котельной в микрорайоне Климовск. Она обслуживает 27 тыс. клиентов — 177 домов и 19 социальных объектов. Также были обновлены около 30 км теплосетей. Помимо этого, реконструировали котельную в микрорайоне Шепчинки. Она обслуживает 95 домов и 7 социальных объектов.

Сейчас в Подольске заканчивается реконструкция двух котельных — на улице Победы с увеличением мощности с 12 до 60 Гкал и на Заводской улице. В 2026 году проведут капитальный ремонт котельной ПЭМЗ на улице Большой Серпуховской.

Продолжается монтаж цифровых датчиков. Они уже охватывают 86 котельных и 46 центральных тепловых пунктов. Эти датчики устанавливают на концевые дома, очистные сооружения и объекты водоснабжения. Благодаря устройствам Единый центр управления ЖКХ Московской области в режиме реального времени отслеживает происходящее на объектах.

Еще в 2025 году проводится модернизация 23,3 км теплосетей. Так, она затрагивает микрорайоны Ново-Сырово, Межшоссейный, Шепчинки, Весення, Центральный и Парковый.

В местах, где проводят работы, на особых баннерах указывают QR-коды. Отсканировав их, люди могут узнать о текущем статусе всех объектов.

Программа модернизации ЖКХ Московской области

В регионе к цифровым датчикам подключены 2,4 тыс. котельных (95%), а также большая часть ЦТП. Проводится модернизация около 500 объектов теплоснабжения. Они подают тепло 3,7 млн жителей. Работы собираются закончить к 15 сентября.

Благодаря поддержке президента и федерального правительства в Московской области реализуется одна из крупнейших в РФ программ по модернизации ЖКХ. Она проводится с 2024 по 2028 годы.

На обновление коммунальной инфраструктуры за 5 лет во всех округах инвестируют примерно 300 млрд рублей. В городском округе Подольск — крупнейшая программа. В рамках нее размер инвестиций составляет более 4,7 млрд рублей.

В рамках государственных и инвестиционных программ, концессионных соглашений собираются обновить 1,5 тыс. объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Еще собираются привести в порядок 2 205 км сетей. Изменения затронут 2/3 жителей Московской области.