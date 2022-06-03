РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. В городском округе Мытищи продолжаются работы по программе социальной газификации. До конца второго квартала голубое топливо пустят в дома еще в 3 деревнях, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

На данный момент ведутся работы по прокладке уличного газопровода в деревнях Сумароково, Виноградово, Грибки. Подходит к завершению газификация в д. Погорелки.

Во втором квартале в рамках программы газ в домовладения жителей придет в деревнях Погорелки, Витенево и Высоково. В рамках программы «Социальная газификация» в городском округе должны быть газифицированы 86 населенных пунктов, в том числе план на 2022 год – 53.

На данный момент в рамках программы работы полностью завершены в 36 населенных пунктах. Заявки от жителей принимаются через личный кабинет в интернете, в стационарных и мобильных офисах АО «Мособлгаз».

Ознакомиться с графиком и маршрутом перемещения офисов соцгазификации, а также получить подробную информацию по участию в программе можно на сайте mosoblgaz.ru.

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