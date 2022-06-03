РИАМО - 3 июн. В Московской области реализуется большая программа по модернизации очистных сооружений, которая очень важна, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Есть президентский проект, который очень серьезно добавляет во все регионы Российской Федерации возможности модернизировать очистные (сооружения - ред.), которых никогда не видно. Но если ты почувствовал, что такое очистные (сооружения - ред.), то значит в твоем городе что-то не так», - сказал губернатор на экофоруме в Красногорске.

Он добавил, что очистные сооружения очень востребованы в Московской области, так как регион растет, а техногенная нагрузка увеличивается.

Ранее глава Подмосковья отметил важность вопросов экологии для региона, а также напомнил, что в области активно реализуется программа по очистке русел рек, прудов и озер.

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