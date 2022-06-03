РИАМО - 3 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников экологического форума в Красногорске и подчеркнул важность данной темы для Московской области, передает корреспондент РИАМО.

«Нам довелось управлять этой большой территорией и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить ее <…> и все самые современные технологии внедрять здесь. Все, что касается чистоты, все, что касается переработки, вы все знаете насколько это чувствительно, насколько это сложно привить к нашей культуре. Я думаю, что еще потребуется большое количество времени, чтобы совершенствовать все, что связано с мусором», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье активно реализуется программа по очистке русел рек, прудов и озер.

«Самая главная задача не почистить его (русло водоема - ред.). Самая главная задача: чтобы не было сбросов. Потому что чистить можно сколько угодно, толку от этого никакого не будет», - отметил губернатор.

Воробьев добавил, что экофорум позволяет находить умные ходы и способы для развития и сохранения природы.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.