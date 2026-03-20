В РЭО назвали регионы-лидеры по закупкам мусоровозов

В этом году наибольшее количество мусоровозов закупили Луганская Народная Республика, Краснодарский, Красноярский и Приморский края, а также Челябинская область. Соответствующие данные озвучили в ходе еженедельного совещания правительства, посвященного организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Участие в нем принимали специалисты Российского экологического оператора.

«С начала года региональные власти закупили 127 спецмашин для отрасли по обращению с отходами. Это составляет 14% от годового плана. В общей сложности регионы согласовали с РЭО приобретение в этом году 881 мусоровоза», — пояснил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Согласно информации РЭО, в течение последней недели лидером по закупкам стал Краснодарский край, где приобрели 11 мусоровозов. В Калужской области и Хабаровском крае закупили по четыре единицы техники. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области добавили в автопарк по три машины, Свердловская и Иркутская области — по две, а Новосибирская — одну. Итого за семь дней регионами было приобретено 30 единиц спецтехники.

В соответствии с утвержденными планами, еще 13 субъектов страны в текущем месяце должны закупить 72 мусоровоза.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по внедрению экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов не более чем до 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления, которые станут использоваться в качестве вторичных ресурсов и сырья.