Крипторынок ждет бум? SEC сняла главный риск для инвесторов

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально заявила, что большинство криптовалют не следует классифицировать как ценные бумаги. Решение закрепляет разницу между традиционными финансовыми инструментами и цифровыми активами, что существенно снижает правовую неопределенность для инвесторов и компаний на рынке криптовалют, сообщили РИАМО эксперты.

Они оценивают это как позитивный сдвиг в регулировании, который может ускорить институционализацию отрасли. По их мнению, ясные правила стимулируют приток капитала, рост числа регулируемых продуктов и развитие инфраструктуры, делая рынок более устойчивым и прозрачным для профессиональных игроков.

«Решение SEC — это, в первую очередь, про снижение регуляторной премии за риск. На протяжении последних лет рынок жил в условиях неопределенности, где любой токен мог быть признан ценной бумагой задним числом. Теперь, когда регулятор прямо указывает, что большинство криптоактивов не подпадает под это определение», — отметил главный аналитик криптобиржи Bitget Райан Ли.

По его словам, это открывает дорогу для институционального капитала и росту притока ликвидности в криптоактивы.

Уведомление SEC способствует и технологическому развитию криптоиндустрии, считает гендиректор ТЕХНОБИТ Александр Пересичан.

«Новая логика классификации ближе к тому, как сама индустрия воспринимает блокчейн-продукты. Это может ускорить разработку и запуск новых решений, потому что у команд появляется больше уверенности в том, что их продукт не будет автоматически приравнен к ценным бумагам», — пояснил Пересичан.

Смягчение позиции SEC и частичный перенос фокуса на товарное регулирование делает рынок более предсказуемым и снижает барьеры входа для новых игроков, отметил гендиректор АНО «Институт Развития Криптоиндустрии» Алексей Зюзин.

«Четкие правила привлекут не только инвесторов, но и компании, заинтересованные в маркетинге и развитии экосистемы. Это создает возможности для роста брендов и расширения аудитории пользователей», — добавил он.

Интерпретационное уведомление SEC не является окончательным решением по статусу криптовалют. По словам самой комиссии, оно служит «важным мостом» на период, пока Конгресс США разрабатывает структурный закон о рынке цифровых активов. Этот закон, как ожидается, расширит полномочия CFTC в надзоре за криптовалютами. В Сенате продолжаются переговоры о конкретных условиях документа.

