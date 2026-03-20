Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» пройдет в Подмосковье

25 марта в доме правительства Московской области пройдет отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству», который проведет правительство региона при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Модернизация ЖКХ — одна из основных программ, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В форуме примут участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, представители федеральных органов власти, регионов, отраслевых фирм, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, экспертов. Дом правительства Подмосковья также посетят делегации из Чечни, Красноярского края, Петербурга, Челябинской, Калининградской, Мурманской областей.

«Модернизация ЖКХ — одна из наших ключевых программ, и для ее реализации принципиально важно, чтобы каждый, кто работает в этой сфере, был готов к трансформациям, внедрению умных технологий. На форуме особое внимание уделим переходу от традиционных методов управления к современным цифровым решениям. В подмосковном ЖКХ уже внедрены несколько таких инициатив, например, федеральный проект „Цифровая котельная“. И мы продолжаем двигаться в этом направлении», — сказал губернатор Подмосковья.

Подмосковье — регион с самой большой системой теплоснабжения в РФ по числу теплоисточников, потребителей и количеству инвестиций в отрасль. Масштаб такой инфраструктуры дал возможность региону получить большой практический опыт управления и улучшения коммунального комплекса.

В Московской области реализуется комплексная программа обновления ЖКХ с использованием проектного управления стандартизации работы ресурсоснабжающих организаций и цифровых технологий.

Что будет на мероприятии

В рамках деловой программы запланирована пленарная дискуссия и шесть тематических секций, которые посвящены финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций, модернизации объектов теплоснабжения. Также обсудят внедрение российских технорешений, цифровизацию коммунальной инфраструктуры и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

Итоги обсуждения на секциях собираются подвести во время пленарной дискуссии. В ней будут принимать участие представители федеральных органов власти и руководства Подмосковья.

По итогам форума дадут рекомендации по улучшению эффективности деятельности РСО, формированию экспертного сообщества для дальнейшего развития отрасли и увеличения качества коммунальных услуг для россиян. Еще на площадке проведут выставку оборудования и технологических решений.

Фирмы из РФ и Белоруссии покажут современные разработки для улучшения коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности функционирования ресурсоснабжающих организаций. Зарегистрироваться участники могут на официальном сайте форума.

Московская область поэтапно создает отраслевую площадку для профессионального обсуждения вопроса развития энергетической и коммунальной инфраструктуры и улучшения эффективности работы ресурсоснабжающих организаций. Форумы объединяют представителей органов власти, отраслевых компаний и экспертного сообщества для выработки практических решений и обмена опытом.

Например, в 2025 году прошел первый Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада». Инициативы, которые озвучили в рамках форума, были направлены в министерство энергетики Российской Федерации. Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» продолжает эту работу. Он будет еще одной площадкой, где станут обсуждать важные вопросы развития коммунальной инфраструктуры.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.