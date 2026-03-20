Олимпийский чемпион Александр Легков стал кандидатом предварительного голосования от «ЕР»

Депутат Московской областной Думы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Комментируя свое решение, Александр Легков подчеркнул, что готов применить весь накопленный опыт на федеральном уровне.

«Я отстаивал честь страны много лет на соревнованиях самого разного уровня и никогда не боялся трудностей и вызовов. Решение пойти в Госдуму — такой же вызов, который я принимаю и готов работать на результат. Тем более для этого есть хорошая основа — опыт работы в Мособлдуме. И Подмосковье для меня — родной регион, я родился и вырос в маленьком городе Красноармейск. Знаю о проблемах людей не понаслышке. Многое удалось сделать, но жизнь не стоит на месте, запросы жителей растут. Нужно над этим работать», — заявил Легков.

Говоря о задачах в случае избрания федеральным депутатом, Легков обозначил главную цель — повышать качество жизни в Подмосковье. Для этого, по его словам, необходимо сделать жилье доступнее для семей, развивать социальную и дорожную инфраструктуру, а также поддерживать малый бизнес, который создает рабочие места. «Это напрямую влияет на благополучие наших детей и будущее региона», — подчеркнул он.

Напомним, Александр Легков — один из самых титулованных лыжников России, олимпийский чемпион 2014 года в марафоне и серебряный призер Игр в эстафете. В Московской областной Думе работает на протяжении десяти лет, занимаясь вопросами спорта, молодежной политики и социальной поддержки жителей региона.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая. Принять в нем участие смогут все зарегистрированные избиратели Московской области. Как ранее отметил секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов, документы на участие в процедуре уже подали более 190 кандидатов, только четверть из них — действующие депутаты, остальные — новые лица в политике.

В сентябре в Подмосковье пройдут выборы разных уровней — в Государственную Думу, Мособлдуму и муниципальные советы депутатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.