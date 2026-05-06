Исаев: контрактники СВО заслуживают уважения и всесторонней поддержки

Заключение контракта на военную службу – это ответственное и мужественное решение, которое демонстрирует верность долгу, патриотизм и готовность защищать интересы страны. Такие поступки заслуживают уважения и всесторонней поддержки, заявил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Исаев.

«За каждым, кто надевает военную форму, стоит его семья – родители, жены, дети. Именно они ждут, верят и создают тот самый надежный тыл, без которого невозможно выполнять боевые задачи. Наш долг – окружить их заботой и вниманием, чтобы ни одна бытовая или социальная проблема не оставалась без решения», — сказал Исаев.

Деньги

Российское государство высоко ценит труд военнослужащих, которые ежедневно рискуют жизнью на передовой. Итоговая сумма ежемесячной зарплаты зависит от целого ряда факторов: наличия государственных и боевых наград, воинского звания, а также конкретных задач, которые выполняет боец, однако она не может быть менее 200 тысяч рублей.

Кроме того, в Московской области предусмотрена единовременная выплата — 3 миллиона рублей при заключении контракта с министерством обороны в центре, расположенном в Балашихе. Таким образом, за первый год службы военнослужащий гарантированно зарабатывает не менее 5,5 миллиона рублей.

О центре в Балашихе

«Ключевым звеном в процессе набора остается областной пункт отбора на контрактную службу, расположенный в Балашихе. Продуманная логистика и комфортные условия делают этот пункт максимально удобной площадкой для кандидатов. Здесь можно быстро и без лишних сложностей пройти все необходимые процедуры и оформить документы», — пояснил Исаев.

Для удобства желающих заключить контракт в подмосковной Балашихе работает единый пункт отбора. Он расположен по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Это современный многофункциональный центр, где есть все необходимое: учебно-тренировочные объекты, спортивные площадки, тренажерный зал и оборудованные классы для занятий. Благодаря тому, что все этапы оформления сконцентрированы в одном месте, кандидаты могут существенно сэкономить время и силы.

О льготах

На сегодняшний день в Московской области действует десятки видов региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Льготы охватывают самые разные сферы жизни: от финансовых компенсаций до помощи в переобучении, трудоустройстве и медицинской реабилитации.

«В Московской области вопросам поддержки участников СВО и их семей уделяется приоритетное внимание. Я и другие депутаты партии «Единая Россия» проводим регулярные встречи с семьями и оказываем содействие в решении различных вопросов. Важно, чтобы каждый, кто выполняет боевые задачи, был уверен: его семья не останется без поддержки», - сказал депутат.

Власти региона не устают повторять: забота о тех, кто обеспечивает надёжный тыл, — это не меньшая ценность, чем боевые подвиги солдат на фронте. Получить подробную информацию о всех доступных мерах поддержки можно в военкоматах, а также на официальных сайтах местных администраций.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.