«Буду им фигачить»: преподаватель пугает студентов резиновым дилдо в Казани

Преподаватель наказывает резиновым членом хулиганов из колледжа в Казани

Преподаватель истории одного из колледжей Казани Республики Татарстан начал наказывать фаллоимитатором хулиганов и бездельников. Он легко стукнул одного из парней резиновым предметом, сообщает Telegram-канал « Жесть Казани ».

Молодой человек пытался покинуть аудиторию. Однако его не выпустила иная преподавательница.

Преподаватель истории проводит лекции в учреждениях министерства молодежи Татарстана. Там учат детей тому, как не поддаваться эмоциям.

«Теперь тех, кто провинился, я им буду фигачить», — сказал преподаватель.

В этот момент он шел к студенту. Затем легко стукнул парня резиновым фаллосом. При этом и преподаватель, и парень, и его одногруппники улыбались.

