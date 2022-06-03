РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. Амбулаторно-поликлиническое отделение на 50 посещений в смену, ориентированное в основном на помощь детям, открыли в поселке Архангельское подмосковного Красногорска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
В торжественной церемонии приняли участие замминистра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева, глава Красногорска Дмитрий Волков, директор Красногорской горбольницы №2 Елена Морозова, заведующая Архангельской амбулаторией Надежда Панкова, будущие пациенты.
Она добавила, что поликлиника соответствует всем требованиям сегодняшнего дня по организации первичной медпомощи и оснащена оборудованием экспертного класса.
Морозова отметила, что жители Архангельского долго ждали возрождения амбулатории в доме №26. Она располагалась по этому адресу с 1970-х годов. Тогда в поселке проживало около 2 тыс. человек. Но с годами население росло, и было принято решение открыть амбулаторию в доме №39, где больше площадь. С 2005 года помещение старой амбулатории пустовало.
К Архангельской амбулатории прикреплено около 10 тыс. пациентов, из них более 2,5 тыс. – дети. В амбулатории работал только 1 кабинет педиатра. На профосмотры, консультации к узким специалистам юных пациентов возили в другие подразделения Красногорской горбольницы №2.
Минздрав области выделил деньги на ремонт помещения. Ремонт длился 2 месяца и включал в себя не только приведение внешнего облика помещения в надлежащий вид, но и замену всех инженерных систем.
«Здесь будут принимать специалисты, которых раньше не было в Архангельском – офтальмолог, оториноларинголог, есть стоматология с детской хирургией, физиотерапия с широким диапазоном оборудования», – добавила Морозова.
Для взрослых пациентов в новом помещении организовали дневной стационар на 4 койки.
По словам Морозовой, общая площадь отремонтированного помещения – порядка 280 кв. м. Ввод объекта добавил к 100 имеющимся в Архангельской амбулатории еще 50 посещений в смену.
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