РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Полицейские задержали жительницу Щелкова, которую подозревают в краже денег и банковских карт у пожилой посетительницы магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию обратилась 73-летняя местная жительница, у которой неизвестный похитил кошелек с банковскими картами и денежными средствами. Деньги и банковские карты украли из сумки пенсионерки, когда она находилась в магазине на ул. Пушкина в п. Загорянский.

После этого злоумышленник оплатил украденными денежными средствами товары в различных магазинах. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 46-летняя местная жительница.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

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