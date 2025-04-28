В Можайске взяли шефство над памятником воинам ВОВ

На мраморных плитах — десятки фамилий, здесь в деревне Тетерино Можайского округа находится братская могила воинов, павших при освобождении города Можайска в 1942 году. В преддверии 80-летия Великой Победы шефство над мемориалом взяли сотрудники одного из учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, расположенного на территории Можайского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники следственного изолятора № 4 восстановили плитку постамента, вымыли таблички и саму фигуру красноармейца, а также провели субботник на прилегающей территории.

Шефство над данным братским захоронением — проект долгосрочный. Сотрудники учреждения будут и далее ухаживать за захоронением, прикладывая свои силы, чтобы сохранять историческую память. Они уже распланировали фронт работ на следующий год — будут красить ограду и сам монумент.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.