В Московской области завершился форум «Дни самбо в Солнечногорске»

В рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных», члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск приняли участие в региональном форуме «Дни самбо в Солнечногорске!», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба партии.

В рамках форума в образовательных учреждениях Солнечногорска прошли масштабные выставки на тему «История самбо», где учащиеся смогли ознакомиться с развитием этого вида спорта, его традициями и значением в истории России. Также были организованы эстафеты для школьников с элементами самбо, что позволило детям не только продемонстрировать свои спортивные навыки, но и узнать о принципах работы в команде и важности физической активности для здоровья. Открытые тренировки и мастер-классы по самбо стали отличной возможностью для всех желающих получить первоначальные навыки и задать вопросы опытным тренерам, что создаёт условия для участия большего числа детей в данном виде спорта.

Координатор федерального партийного проекта «Выбор сильных», Президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев отметил, что Региональный форум «Дни самбо в Солнечногорске», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, важное и значимое событие.

«Для нас важно понимать и отталкиваться от того, что сегодня в процесс развития нашей страны, в залог ее будущих побед и достижений необходимо вовлечение сильных людей, с активной позицией, кто способен достигать поставленных целей, думать и анализировать. Могу с уверенностью сказать, что самбо воспитывает именно таких людей, кто любит Родину, кто готов и способен брать на себя ответственность за свою семью, близких и общество», — сказал Елисеев.

Важной частью форума стал круглый стол под названием «Развитие самбо в городском округе Солнечногорск». Участники обсудили проблемы и перспективы развития самбо в регионе, а также предложили способы улучшения инфраструктуры и условий для тренировки будущих чемпионов.

Завершением этого мероприятия стала торжественная Церемония заключения соглашения со школами городского округа Солнечногорск по реализации проекта «Самбо в школу», который направлен на популяризацию самбо среди школьников.

«Это соглашение призвано обеспечить регулярные занятия по самбо в учебных заведениях, что позволит привлечь больше детей к занятиям спортом и воспитанию здорового образа жизни», — отметил Президент Федерации самбо Московской области, региональный координатор проекта «Выбор сильных», член коллегии Министерства спорта Московской области Сергей Фомкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.