Одинцовские волонтеры вручили портрет участнице Великой Отечественной войны

Одинцовский молодежный центр совместно с движением «Волонтеры Подмосковья» продолжают акцию «Портрет ветерана», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз картину вручили Антонине Васильевне Яловской.

В январе Антонина Васильевна отметила свой 99-й день рождения. В 1941 году она прошла обучение на курсах Красного Креста и была направлена в госпиталь в качестве медсестры. Вместе с санитарным поездом женщина прошла через всю войну, от Смоленска до Восточной Пруссии. После войны работала на Литейном заводе в Москве, а затем трудилась картонажницей на Прядильной фабрике в подмосковном селе Покровское и рабочей на 2-м Московском часовом заводе. За свой вклад в победу Антонина Васильевна была награждена медалью «За взятие Кенигсберга» и орденом Отечественной войны II степени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.