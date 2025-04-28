Отказы в исках по делам с «криптой» оспорят в Конституционном суде

Адвокат Марат Аманлиев утверждает, что в Конституционном суде (КС) зарегистрирована его жалоба на норму закона о цифровых валютах. Правозащитник обратился в КС из-за того, что его подзащитному отказывали в иске, поскольку тот не сообщал налоговой о своей криптовалюте, сообщает «РБК Крипто» .

Аманлиев защищает права гражданина, который требует от знакомого вернуть криптовалюту. В рамках разбирательства он пожаловался в КС и оспаривал часть 6 статьи 14 закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». Она гласит, что суды могут рассматривать споры о цифровой валюте только при условии, что заявитель ранее уведомлял государство о своем кошельке и сделках с ним.

Однако порядок того, как человек должен уведомить налоговую о своей криптовалюте, до сих пор не утвержден, заявил правозащитник.

«По словам юриста, возникает парадокс: защититься в суде нельзя, потому что нет формы, которую надо подать», — утверждается в статье.

Все судебные инстанции отказывали в принятии иска из-за того, что клиент юриста не уведомлял государство о своей криптовалюте. По словам Аманлиева, это нарушает право на судебную защиту.

«Отметим, что право на судебную защиту не может ограничиваться ни при каких обстоятельствах. Соблюдение этого требования невозможно, что фактически лишает владельцев криптовалюты права на защиту», — сказал Аманалиев.

Издание добавляет, что граждане России могут добиваться в суде защиты своих прав даже если они не уведомляли власти о владении недвижимостью, машиной или другим имуществом. Однако ситуация с криптовалютой другая — суд отказывается принимать иски от человека, который не сообщал Федеральной налоговой службе о своих цифровых активах.

Адвокат считает, что такая практика нарушает конституционные права россиян, гарантирующие возможность получения судебной защиты и равенство собственников перед законом.

Дата рассмотрения обращения юриста в Конституционном суде пока не назначена.