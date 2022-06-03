Катание на лодках и катамаранах остается одной из любимых московских забав в летний период. Секрет в доступности и отсутствии ограничений – на отдых можно отправиться всей семьей. Сегодня лодочные станции оборудованы во многих городских парках. Где открываются красивые виды под плеск воды от весел, читайте в гиде РИАМО.

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького

Лодочные станции открыты на Голицынском и Пионерском прудах. К услугам гостей восемь лодок (только на Пионерском) и 43 катамарана. Также в парке есть кафе, зоны отдыха и туалет.

Где: ул. Крымский вал, д. 9

Часы работы: понедельник – четверг с 11:00 до 22:00, пятница – воскресенье с 10:00 до 23:00

Стоимость проката лодки: по будням – от 450 рублей, в выходные и праздничные дни - от 500 рублей

Стоимость проката катамарана:

Двухместный катамаран на Пионерском пруду – от 450 рублей в будни, в выходные и праздничные дни дороже на 100 рублей

Четырехместный катамаран на Пионерском пруду – от 550 рублей, в выходные и праздничные дни дороже на 50 рублей

Двухместный катамаран на Голицынском пруду – от 550 рублей, в выходные и праздничные дни дороже на 100 рублей

Четырехместные катамараны на Голицынском пруду – от 650 рублей, в выходные и праздничные дни дороже на 50 рублей

Для аренды требуется залог в 1500 рублей

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ВДНХ

Лодочная станция «Алые паруса» находится на 3-м Каменском пруду возле фонтана «Золотой колос». Посетителям доступны 30 лодок на четыре или пять мест. Самая изюминка водного приключения – возможность подплыть к фонтану и вблизи полюбоваться на шедевр советской архитектуры 50-х годов.

Где: проспект Мира, д. 119

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Стоимость: по будням – от 500 рублей, в выходные и праздничные дни за полчаса – от 600 рублей

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Музей-заповедник «Царицыно»

Лодочные станции в «Царицыне» работают на Верхнем, Среднем и Нижнем прудах. Доступны катамараны, а также лодки на три, пять и семь мест. Из необычного – можно заказать водную экскурсию с аудиогидом и узнать много интересного об истории музея-заповедника.

Где: ул. Дольская, д. 1

Часы работы: по будням с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 20:00

Стоимость: по будням 1 час – 550 рублей, в выходные и праздничные дни – 850 рублей

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Ландшафтный парк «Митино»

Лодочный прокат организован на Пенягинском пруду, на берегу которого можно устроить пикник и позагорать. Для любителей более активного отдыха имеется велодорожка.

Где: ул. Барышиха, д. 6

Часы работы: по будням с 12:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 21:00

Стоимость: по будням 1 час – 400 рублей, в выходные и праздничные дни – 450 рублей

Для аренды требуется залог в 400 рублей

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Парк «Кузьминки»

Прокат лодок и катамаранов работает на Шибаевском пруду – части каскадных водоемов, созданных в середине XVIII века. Это творение времен Российской империи до сих пор впечатляет своей красотой. Здесь можно не только покататься на воде, но и позагорать на пляже.

Где: Кузьминский парк, д. 1

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Стоимость: в любой день недели 30 минут – 300 рублей, 1 час – 500 рублей

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Измайловский парк культуры и отдыха

В Измайлове, одном из старейших парков столицы, прокат лодок и катамаранов расположен на Круглом пруду. Тихий водоем окружен лесным массивом, а в центре находится живописный островок.

Где: Измайловский парк, аллея Большого круга, д. 7

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: лодка по будням за 1 час – 500 рублей, в выходные и праздники – 550 рублей. Четырехместный катамаран по будням за 1 час – 550 рублей, в выходные и праздничные дни – 600 рублей

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Парк «Останкино»

Парковый пруд привлекает своей уединенностью и тишиной, поэтому москвичи и гости столицы приходят к водоему за душевным спокойствием. Здесь можно арендовать лодку или катамаран.

Где: Парк «Останкино», Липовая аллея

Часы работы: понедельник с 12:00 до 20:00, вторник – воскресенье с 11:00 по 20:00

Стоимость: по будням 30 минут – 400 рублей, 1 час – 600 рублей. В выходные и праздничные дни дороже на 50 рублей

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