На северо-востоке Москвы продолжается работа по объединению отдельных зеленых территорий в единый парк «Яуза». После завершения благоустройства он станет крупнейшим экологическим кластером столицы, а также местом притяжения как москвичей, так и гостей города. В суперпарке можно будет заниматься разными видами спорта, отдыхать с детьми и гулять с домашними животными в живописных местах рядом с одной из главных рек столицы. Подробнее о том, каким будет главный московский экокластер, – в материале РИАМО.

Где сейчас ведутся работы

13 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на северо-востоке столицы продолжается работа по объединению разрозненных зеленых территорий в единый парк «Яуза». Половину из них уже привели в порядок: благоустроенные участки стали центром отдыха жителей северо-востока города.

«Рядом с ними [c благоустроенными территориями – прим. ред.] живет около миллиона человек. Летом москвичи играли там в футбол, баскетбол, занимались йогой и скандинавской ходьбой. Сейчас гоняют в хоккей, катаются на коньках и лыжах. В парке шесть трасс и три катка с теплыми раздевалками», – сообщил Собянин.

В 2022 году работы по благоустройству пройдут на участках вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, там появятся ландшафтный парк и комфортные общественные пространства.

«В этом году запланированы работы на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы. При разработке концепции были учтены исторические и природные особенности территорий, а также пожелания местных жителей», – отметил Бирюков.

Заммэра уточнил, что все мероприятия проведут с максимальным сохранением естественного рельефа и растительности. На участке вдоль Северодвинской улицы создадут площадь, где разместят сцену с амфитеатром. К ней будет примыкать детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.

При благоустройстве двух участков парка «Яуза» не забудут и о пожилых горожанах: для них обустроят павильон проекта «Московское долголетие», а также площадку с тренажерами. Кроме того, специалисты планируют создать ландшафтный парк, «тропу здоровья» и экоплощадь с деревянным настилом и навесом.

Кроме того, должен появиться новый дерт-парк для велосипедистов – здесь спортсмены смогут прыгать через земляные трамплины. Также на территории построят панда-парк с тремя вариантами трасс.

«На участке от улицы Широкая до улицы Енисейская на склоне сделаем новое общественное пространство с кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями, батутами и горками. Также будет проведена реабилитация водоема, а на берегах заменят деревянные настилы и дополнят их пирсами. Реконструируем скейт-парк, сделаем площадку для игры в городки, спорткомплекс с тренажерами», – сказал Бирюков.

В парке уже есть хоккейная коробка – ее собираются отремонтировать и модернизировать. Также появится площадка для занятий йогой и зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками. На видовой точке по просьбам художников обустроят пирс. Будет удовлетворен и запрос жителей на площадки для выгула и дрессировки собак.

«На каждом участке вдоль берегов реки Яузы предлагается устроить экотропы, а с помощью девяти мостов-переходов соединить ее берега. Территории дополнительно озеленят – высадят деревья, кустарники и разобьют цветники», – добавил Бирюков.

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В мировом тренде

Как говорят эксперты, опрошенные РИАМО, набережные за последние годы реконструированы во многих городах мира: суть изменений сводилась к наполнению территорий новыми функциями. По словам гендиректора и основателя архитектурной студии IND architects Амира Идиатулина, в Риме на набережной Тибра устраивают ярмарки и гуляния, пикники, жители занимаются спортом, а в Париже и Лондоне набережные – места для пробежек, прогулок и принятия солнечных ванн.

«Интересный проект есть в Чикаго, там набережную разделили на шесть зон: ресторанную, для пешеходных прогулок, для занятий спортом и так далее. В Осло во время масштабной реконструкции на набережных фьорда, помимо пешеходных и велосипедных зон, появились театры и музеи», – рассказывает эксперт.

Как объясняет Амир Идиатулин, города традиционно строились вдоль рек, поэтому сегодня набережная – важнейшая часть качественной городской среды. О глобальных планах реконструкции и благоустройства набережных столицы мэрия Москвы объявила еще в 2014 году. И парк «Яуза» – первый проект, объединяющий большой участок набережных в единую благоустроенную зону.

«По задумке Москомархитектуры суперпарк объединит национальный парк «Лосиный остров», «Сокольники», парк «Акведук», Ботанический сад, «Сад будущего», ВДНХ и парк Останкино. Сейчас парки существуют автономно, а власти города хотят их связать в единое пространство, соединив пешеходными и веломаршрутами», – рассказывает Идиатулин.

В настоящее время реки Москвы воспринимаются лишь с высоких гранитных набережных – у жителей нет взаимодействия с водой. Исправить это, по мнению эксперта, могут сцены и понтонные бассейны, которые задействуют фронт воды. Кроме того, суперпарк – это еще и возможность реализовать транзитную функцию, когда для жителей появятся условия для передвижения на индивидуальном мобильном транспорте: велосипедах и электросамокатах. Если это будет реализовано, то горожане смогут перемещаться между районами, на работу или до мест досуга без использования общественного и личного транспорта.

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Новые возможности для города

пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

По мнению Амира Идиатулина, важной особенностью парка «Яуза» является его отдаление от центра. Москва – моноцентричный город, и появление суперпарка в стороне от Садового кольца может превратить его в важную точку притяжения. В районе парка проживает более одного миллиона человек – все они получат полноценную рекреационную зону. В свою очередь завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отмечает, что с созданием парка «Яуза» входящие в него территории получат новую жизнь.

«Ранее вдоль Яузы располагалось много промышленных предприятий и складов. Их замена на пространства для отдыха и прогулок сделает комфортнее жизнь горожан сразу нескольких районов Москвы», – считает эксперт.

С этим согласна и генеральный директор агентства недвижимости (АН) «Бон Тон» Наталия Кузнецова. По ее словам, появление нового современного досугового пространства вместо неухоженных запущенных территорий благоприятно отразится на привлекательности жилья в непосредственной близости от парка и станет безусловным плюсом для общего облика столицы.

Александр Цыганов указывает на необходимость предусмотреть при благоустройстве парка «Яуза» целый ряд мер для обеспечения комфортного отдыха горожан. В частности, это оборудование территории Wi-Fi и местами подзарядки электронных гаджетов, системами видеонаблюдения, а также кнопками экстренного вызова полиции и скорой помощи.

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Жилищный аспект

«Парк в перспективе протянется от Мытищ до Главного ботанического сада и Лосиного острова. Он явно станет центром притяжения москвичей и гостей столицы, и, когда проект будет воплощен, можно ожидать повышения цен на недвижимость в непосредственной близости от нового парка», – говорит Цыганов.

Как сообщает Наталия Кузнецова, сегодня в шаговой доступности от парка «Яуза» находятся восемь проектов общей площадью 87,1 тысячи квадратных метров. Средневзвешенная цена одного квадратного метра в данной локации в сегменте комфорт-класса составляет 311,2 тысячи рублей при средней стоимости лота 15,9 миллиона рублей, в бизнес-классе – 330,2 тысячи рублей при средней стоимости лота в 33,6 миллиона рублей.

«Минимальная стоимость квартиры-студии площадью 19,8 квадратных метра составляет 7,3 миллиона рублей (в ЖК «Полярная 25»), минимальная стоимость апартамента – семь миллионов рублей за студию площадью 24,3 квадратных метров (в апарт-комплексе «Легендарный квартал»)», – рассказывает Кузнецова.

В пешей доступности от участка между МКАД и Енисейской улицей, где ведутся сейчас работы по благоустройству территории, расположен лишь один проект – «Нормандия». Однако, создание суперпарка «Яуза» не окажет влияния на цену апартаментов там, поскольку почти все они уже раскуплены.

«Большой объем жилья планируется построить по программе реновации между улицей Малыгина и Енисейской. В этом случае парк станет не единственным, но одним из ближайших мест для отдыха и прогулок жителей», – отмечает Наталия Кузнецова.

Таким образом, в перспективе парк «Яуза» лишь повысит привлекательность жилья в ближайших к нему районах. Пока же, по мнению эксперта, единственным неудобством для горожан может стать временное перекрытие территории, пыль и шум от ремонтных работ. К другим минусам проекта Александр Цыганов относит стихийную парковку рядом с парком «Яуза», где будут оставлять свои машины жители других районов Москвы.

«Впрочем, эту проблему можно свести на нет, если учесть ее на этапе проектирования», – заключает эксперт.

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