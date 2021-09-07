Популярные в Соединенных Штатах общественные пространства в августе появились и в Москве — в городе заработали первые парклеты. Они представляют собой летние веранды при ресторанах, расположенные на месте парковочных мест. Пока в эксперименте решили принять участие четыре столичных заведения. Где искать парклеты и что о них думают горожане и эксперты, читайте в материале РИАМО.

Перераспределение пространства

В Москве появились первые парклеты — зоны отдыха у проезжей части, занимающие парковочные места. Такие общественные пространства создают временно, чтобы, к примеру, оживить улицу с узким тротуаром, где нет возможности его расширить и сделать полноценную летнюю веранду, рассказал РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

При этом эксперт подчеркнул, что парклеты — сезонное явление, а убирать парковки насовсем никто не планирует.

«Временное перераспределение пространства позволяет по-другому посмотреть на город, который принадлежит не только автомобилистам, но и пешеходам», — отметил он.

Считается, что впервые такое пространство появилось в 2005 году в Сан-Франциско. Тогда владельцы одного из баров на несколько часов арендовали парковочные места, постелили там газон, поставили скамейки и предложили всем желающим отдохнуть. Вскоре парклеты стали популярны и начали появляться в других крупных городах США.

В Москве же создавать новые общественные пространства решили представители проекта «Пробок.нет» и Федерации рестораторов и отельеров России.

«В летний период, когда в центр города 95% людей приезжают на общественном транспорте, самокатах, велосипедах и других средствах мобильности, и только 5% — на личном транспорте, было бы странно, если городское пространство перераспределяли в обратном порядке», — подчеркнул Александр Шумский.

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Первые парклеты в столице

Первый столичный парклет расположили в Никитском переулке у паба St. Peters and St. Anton. Рестораторы установили там платформу, а на нее поставили несколько столов и стульев. Несмотря на то, что парклет принадлежит ресторану, само по себе пространство — общественное. Туда можно прийти со своей едой: покупать в ресторане посетитель ничего не должен.

«На парклетах формально запрещено любое обслуживание, то есть это действительно общественное пространство, закрепленное за рестораном просто потому, что кто-то должен за ним ухаживать», — рассказал руководитель проекта «Пробок.нет».

Эксперты выбирали заведения в спокойных местах, на неаварийных участках дорог с узкими тротуарами и хорошим освещением. Еще вокруг не должно было быть большого количества жилых домов, чьи жильцы могли бы пожаловаться, что у них забрали парковочные места.

По словам собеседника РИАМО, в этом году в эксперименте принимают участие четыре ресторана. В ближайшее время откроется еще два общественных пространства — на Пятницкой улице и в Даевом переулке. Когда начнет работу парклет на Кадашевской набережной, пока не известно. Открытые парклеты простоят в городе до 1 ноября, после чего организаторы эксперимента подведут итоги и решат, стоит ли открывать подобные пространства в следующем году.

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На пользу бизнесу и людям

По данным аналитиков Colliers, на Патриарших прудах в период действия QR-кодов закрылось рекордное количество ресторанов, магазинов и других точек стрит-ритейла, но наибольшее число закрытий пришлось на заведения общепита. Кроме того, как заявили в Минпромторге, падение выручки в столичных ресторанах без летних веранд за время действия системы QR-кодов составило 60-85%. По мнению Александра Шумского, парклеты могли бы в значительной степени помочь ресторанам в период пандемии.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал РИАМО, что у точек общепита, особенно тех, что специализируются на еде навынос, выручка может вырасти на 20%, если они будут соседствовать с парклетами. По крайней мере такую динамику показывают другие мегаполисы, отметил он.

Горожане восприняли появление парклетов по-разному. Одни позитивно отреагировали на создание таких общественных пространств. «Здорово, что в Москве появляются места, где можно просто присесть и отдохнуть. Нельзя превращать столицу в город автомобилистов!», — поделилась жительница Москвы Ольга.

«Очень классная концепция, мне нравится! Только смущает тот факт, что придется дышать выхлопами у проезжей части. Но это уже другая история», — в то же время отметил горожанин Анатолий.

Другие же считают этот эксперимент избыточным. «В Москве и так не найти парковку ни в будние, ни в выходные дни. Отнимать у людей дополнительные места — не самая лучшая идея. Тем более, что в городе полно кафе и ресторанов с летними верандами», — рассказал РИАМО местный житель Константин.

Несмотря на негативные отзывы, эксперты считают, что эта инициатива вполне может привести к массовому созданию парклетов. Не исключено, что новые пространства появятся в городе в большем количестве уже в следующем году.

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